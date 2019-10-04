На олимпиаду «Я — профессионал» поступило почти 30 тысяч заявок за сутки

Студенты российских вузов за первые сутки после открытия регистрации на олимпиаду «Я — профессионал» подали более 27 тысяч заявок. Об этом сообщается на сайте платформы «Россия — страна возможностей», одним из флагманских проектов которой является олимпиада.

По словам руководителя проекта Валерии Касамары, на отборочном онлайн-этапе каждый участник может попробовать силы в любом количестве направлений. «Поэтому мы призываем не откладывать регистрацию на последний момент», — сказала она.

Олимпиада проводится по 68 направлений — от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук, этот перечень обновляется ежегодно с учетом пожеланий участников и изменений на рынке труда.

Регистрация на олимпиаду продлится до 18 ноября на сайте проекта, в ней могут принять участие студенты со всех регионов страны. По словам заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислава Даванкова, это реальная возможность проверить свои силы, развить нужные компетенции и попасть в ведущие компании на стажировку.

Принявшие участие в олимпиаде студенты могут пройти дополнительный конкурс мотивационных писем и попасть на профильные зимние школы — практико-ориентированные образовательные форумы, где ежегодно собираются талантливые молодые люди со всей страны. Победители олимпиады смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов. Золотые медалисты получат денежные премии.

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