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17:05, 25 июня 2026Авто

Россиянам назвали цену нового отечественного автомобиля Umo

Большой отечественный гибрид Umo 8 будет доступен для россиян от 5 миллионов рублей
Марина Аверкина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На официальном сайте отечественного автомобильного бренда Umo появилась страница полноразмерного кроссовера с индексом 8. Там указана стартовая цена гибрида — от пяти миллионов рублей.

Umo 8 представляет собой переименованную модель GAC S7. Цены на этот кроссовер 2026 года выпуска на российском рынке начинаются от 5,8 миллиона рублей. Таким образом, российская модель выгоднее к приобретению.

Длина автомобиля — 4900 миллиметров, колесная база — 2880 миллиметров. Совокупная отдача силовой установки достигает 340 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час занимает 6,7 секунды. Запас хода — до 867 километров. Все эти параметры полностью совпадают с GAC S7. В отделке салона использована кожа Nappa, сиденья — с массажем и вентиляцией. Важно, что отечественная модель получит заводскую антикоррозийную защиту и зимний пакет.

Ранее стало известно, что китайский Changan готовится вывести на российский рынок третью модель суббренда Deepal. Автомобиль с индексом S07 уже прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Deepal S07 представляет собой последовательный гибрид. Дизайн автомобиля был разработан под руководством Бертрана Баха в студии Changan в итальянском Турине. Ранее дизайнер работал в компаниях Volkswagen и General Motors.

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