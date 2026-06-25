Китайский Changan сообщил о запуске нового кроссовера в России

Changan предложит россиянам кроссовер Deepal S07 с восьмилетней гарантией на батарею

Китайский Changan готовится вывести на российский рынок третью модель суббренда Deepal. Автомобиль с индексом S07 уже прошел сертификацию и получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Deepal S07 представляет собой последовательный гибрид. Емкость тяговой батареи составляет 31,73 киловатт-часа. Исключительно на электротяге кроссовер способен преодолеть до 174 километров, но с полным бензобаком дальность поездки достигает 992 километров. Разгон до 100 километров в час занимает 7,7 секунды. Функция быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумулятора с 30 до 80 процентов за полчаса.

Отмечается, что дизайн автомобиля был разработан под руководством Бертрана Баха в студии Changan в итальянском Турине. Ранее дизайнер работал в компаниях Volkswagen и General Motors. Автомобиль получил лаконичные формы и актуальные технологические элементы. Приземистая и визуально широкая передняя часть, световая полоса задних фонарей на всю ширину кузова со светящейся эмблемой, а также скрытые ручки дверей соответствуют актуальным тенденциям.

Панорамная крыша площадью 1,9 квадратного метра оснащена электрической солнцезащитной шторкой. За звук отвечает акустическая система Sony с 14 динамиками суммарной мощностью 350 ватт. Два из них интегрированы в подголовник водительского кресла, благодаря чему водитель может слушать навигационные подсказки или музыку, не мешая пассажирам. Центральный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма имеет поворотный механизм и способен распознавать жесты и голосовые команды.

Модель прошла адаптацию для российского рынка. Расширенный зимний пакет включает обогрев всех кресел (в том числе спинок заднего дивана), рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал и заднего стекла. Панели кузова оцинкованы для защиты от коррозии. Производитель предоставляет гарантию на мотор сроком на пять лет, или 150 тысяч километров пробега, а на тяговую батарею — на восемь лет, или 160 тысяч километров.

Сведения о комплектациях, стоимости и точной дате старта продаж будут объявлены позже.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев 2026 года россияне приобрели 24 600 подключаемых гибридов, что на 125 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Первую строчку в списке самых востребованных удерживает марка Voyah и ее модель Free.