В России взлетели продажи одного вида машин

Аналитик Целиков: Продажи подключаемых гибридов в России выросли на 125 % в 2026 году

За период с января по май 2026 года россияне приобрели 24 600 подключаемых гибридов, что на 125 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года. Такие данные в своем Telegram-канале опубликовал аналитик Сергей Целиков. Речь про сегмент PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) и EREV (гибриды с увеличенным запасом хода).

Первую строчку в списке самых востребованных марок удерживает Voyah. Дилеры передали покупателям 6407 таких машин, что на 191 процент больше, чем год назад. Причем модель Free, производство которой налажено в России, также стала лидером. Ее тираж достиг 5102 единиц, заняв долю в 20,8 процента от общего объема продаж гибридов.

Второе место заняла марка Geely, показавшая взрывной рост относительно низкой базы прошлого года (4405 процентов). За пять месяцев этого года компания реализовала 4100 гибридных автомобилей в России. В это число вошли как официально поставляемый кроссовер EX5 EM-I (2713 единицы), так и ввозимый по альтернативным каналам Galaxy Starship 7, разошедшийся тиражом в 1195 экземпляров.

Замыкает тройку лидеров российская марка Evolute с показателем 3405 проданных машин, а это рост на 539 процентов относительно цифр того же периода 2025 года. Весь этот объем обеспечила единственная присутствующая в линейке гибридная модель — I-Space (рост на 13,9 процента).

В десятку самых продаваемых в России марок также вошли Lixiang (2079 единиц, падение на 51 процент), GAC (1838 единиц), Lynk & Co (1339, рост на 1309 процентов), Exeed (1134, рост на 1174 процента), Zeekr (1104), BMW (1000, рост на 78 процентов) и Wey (478, спад на 52 процента).

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