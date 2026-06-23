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13:15, 23 июня 2026Авто

Российский автопроизводитель раскрыл сроки появления своей самой выносливой машины

Летом 2027 года стартует производство экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Патриот»
Марина Аверкина

Фото: Palitsyn Evgenii / Shutterstock / Fotodom

В пресс-службе Ульяновского автомобильного завода анонсировали появление на рынке специальной модификации обновленного внедорожника «Патриот». Экспедиционная версия, ориентированная на экстремальные дорожные условия, появится в модельном ряду производителя в 2027 году, пишет «Газета.Ru».

Машину оснастят бензиновым агрегатом ZMZ Pro объемом 2,7 литра, выдающим 150 лошадиных сил, в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Подобные образцы в настоящее время завершают серию испытаний на площадке Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в Подмосковье.

В дальнейшем производитель рассматривает возможность установки дизеля. Речь о новом двухлитровом моторе на тяжелом топливе мощностью 136 лошадиных сил. Он также будет агрегатироваться с шестиступенчатой «механикой». Такую связку уже утвердили для стандартных версий «Патриота».

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Кроме того, спецверсия получит электронную систему динамической стабилизации (ESC) и особый алгоритм движения Off-road, который включает функцию управления торможением на поворотах.

Оснащение максимально проходимой комплектации во многом повторит оборудование, знакомое по предыдущим экспедиционным версиям. Это и багажник на крыше экспедиционного типа, и лестница, закрепленная на задней двери, усиленные пороги, лебедка, защита рулевых тяг, электронная блокировка заднего дифференциала, заводской фаркоп для перевозки прицепа, универсальные шины All-Terrain, дополнительный салонный отопитель и актуальный мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем и встроенной навигацией.

Массовый выпуск рестайлингового «Патриота» планируется запустить к концу лета следующего года. Осенью автомобиль поступит в дилерские центры.

Ранее россиянам назвали самое слабое место электромобиля. По словам СЕО крупного автомобильного маркетплейса Юрия Чистова, основные поломки электрокаров не имеют отношения к электромоторам.

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