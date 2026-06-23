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11:13, 23 июня 2026Авто

Россиянам назвали самое «слабое» место электромобиля

Эксперт Чистов: Лидер по поломкам в электрокарах — 12-вольтовая батарея
Марина Аверкина

Фото: buffaloboy / Shutterstock / Fotodom  

Владельцы электрокаров обращаются на станции технического обслуживания не только с привычными проблемами подвески, тормозной системы и рулевого управления. Автоэксперты назвали «Автостату» самую «слабую» часть электромобиля.

По словам СЕО автомобильного маркетплейса Fresh Юрия Чистова, основные поломки электрокаров не имеют отношения к электромоторам — чаще страдает оборудование и электроника. Лидером по числу отказов оказалась 12-вольтовая батарея. «Из-за обилия умных систем и некорректного "засыпания" блоков на парковке она разряжается "в ноль", лишая владельца возможности даже открыть двери или запустить высоковольтный контур», — объясняет эксперт.

Далее идут программные сбои, замерзание сенсорных экранов и потеря чувствительности датчиков из-за грязи, что особенно характерно для неофициально ввезенных машин. Также специалист отметил частые поломки элементов подвески: разбитые дороги в совокупности с весом машины приводят к ускоренному износу. Регулярному ремонту подвергаются пробитые камнями радиаторы охлаждения батареи, а также электропроводка, с которой удаляют коррозию. Самым парадоксальным дефектом Чистов назвал закисание тормозных суппортов и глубокую ржавчину на тормозных дисках. Тормозная система электромобилей выходит из строя от редкой эксплуатации, поскольку машина эффективно замедляется двигателем-генератором в режиме рекуперации.

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Тренер обучающего центра сети автосервисов Fit Service Константин Ершов добавил к этому списку ошибки силовой электроники, сбои зарядных систем и дефекты шин. По его словам, большинство подобных проблем связаны с особенностями эксплуатации и обслуживания. Среди них — несоблюдение регламента сервисных работ, нерегулярная проверка ходовой части и системы охлаждения, применение неподходящих зарядных устройств. При поездках по разбитым дорогам автомобилисты не торопятся на осмотры подвески. Кроме того, неправильно подбирают покрышки по индексу нагрузки. «Многие владельцы воспринимают отсутствие масла как отсутствие необходимости вообще куда-то ездить до появления явных симптомов», — подытожил Ершов.

Ранее россиянам рассказали, в чем причина перегрева некоторых китайских моторов. Эксперт Станислав Мельников обратил внимание, что на сайтах дилеров можно найти списки вероятных факторов, увеличивающих риск возникновения подобной проблемы. Только основной, как правило, не упоминается.

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