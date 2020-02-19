Мосметро вошло в двадцатку лучших компаний в России для женской карьеры

Московский метрополитен занял 17 место в составленном Forbes Woman российском рейтинге компаний, в которых у женщин наибольшие возможности для построения успешной карьеры.

При составлении рейтинга учитывались доля женщин в общей численности сотрудников предприятия, оплата труда, карьерные возможности для женщин и другие факторы.

Коллектив Московского метрополитена насчитывает порядка 60 тысяч работников, из них более 21 тысячи — женщины. За последние 10 лет количество работающих в метро женщин выросло на 20 процентов: в 2011 году их было около 17,4 тысячи.

Женщины в Московском метро женщины работают на всех уровнях: среди специалистов, обеспечивающих исправность инфраструктуры и среди сотрудников, отвечающих за работу с пассажирами, среди диспетчерского и инженерного персонала, среди представителей рабочих профессий и в управленческом составе Мосметро.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года метрополитен разработал учебный план и собрал первую группу для обучения женщин-машинистов, поскольку с 2021 года эта профессия исключена из списка должностей, в котором ограничивается применение труда женщин. В 2019 году более 8000 женщин прошли обучение в Учебно-производственном центре метрополитена более, чем по 60 видам программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации из 135 реализованных в прошлом году.