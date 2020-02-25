Союз женщин России вступился за женщин-полицейских

Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова вступилась за женщин-полицейских и назвала оценку екатеринбургского депутата их способности догонять преступников в юбке необъективной. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Это обычное отношение мужчин, что женщина — это слабый пол и она не сможет работать в полиции. <...> Женщины могут все, в отличие от мужчин, в том числе и рожать. <...> Это не просто так. Если женщина захотела пойти в полицию, то пусть попробует пройти тот отбор, который сегодня осуществляется. Служить не так легко, особенно в окружении мужчин», — отметила Лахова.

Она подчеркнула, что во время Великой Отечественной войны женщины были и партизанками, и ракетчицами, и зенитчицами, и танкистками, и летчицами.

Ранее председатель екатеринбургской городской думы, депутат Игорь Володин оценил способность женщин-полицейских догонять преступников словом «сложно». Обсуждая вопрос обеспечения жильем сотрудников полиции, он отметил, что из-за большого числа женщин в профессии мужчинам-полицейским «стало неинтересно работать в полиции». «Заезжайте в юридический институт — там 50 процентов, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», — сказал депутат.

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