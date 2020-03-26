Россия растеряла максимум резервов за десять лет

За последнюю неделю, с 13 по 20 марта, Россия растеряла максимум золотовалютных резервов (ЗВР) с 2008 года. Их объем сократился на 29,8 миллиарда долларов, или на 5,1 процента, до 551,2 миллиарда, свидетельствуют данные Центробанка России.

В среднем в течение рабочего дня сумма уменьшалась на шесть миллиардов долларов. Это больше, чем в кризис 2014 года, и лишь немного не дотянуло до показателя 2008 года, когда с 17 по 24 октября потратить пришлось 30,6 миллиарда долларов.

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Однако, в отличие от указанных выше случаев, на этот раз переоценка ЗВР происходила из-за падения курсов валют и ценных бумаг, в которых вложены средства, а не по причине продажи средств на бирже для поддержания рубля. На эти цели регулятор использовал только 1,2 миллиарда долларов.

Максимального значения российские ЗВР достигали в августе 2008 года — 598 миллиардов долларов. За минувший год они выросли на 18,3 процента и к январю 2020-го составляли 554,4 миллиарда.

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