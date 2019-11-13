Российские власти объяснили необходимость отказа от доллара

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Российский Минфин со следующего года планирует изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив вложения в долларах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Владимира Колычева, такая политика объясняется геополитическими рисками.

Колычев уточнил, что в результате валютная структура будет близка к структуре золотовалютных резервов (ЗВР). «Структура будет не идентичная, конечно, но она будет больше похожа», — уточнил он. По данным Минфина на начало ноября, в структуре пока преобладает доллар (порядка 45,36 миллиарда), на евро приходится 39,05 миллиарда, также средства есть в фунтах (7,66 миллиарда), общий объем ФНБ оценивается в 124,46 миллиарда долларов.

В начале ноября в Институте анализа глобальной безопасности (Institute for the Analysis of Global Security) пришли к выводу, что доллар может потерять статус основной резервной валюты. Это может произойти, поскольку в мире есть несколько государств с большой мотивацией отказаться от доллара в пользу расчетов в национальных валютах.

В начале октября президент России Владимир Путин объявил, что Москва никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако вынуждена себя обезопасить. Глава государства полагает, что США используют свою валюту в качестве инструмента политической борьбы.

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