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15:36, 14 июля 2025Россия

В России 19-летний солдат-срочник получил тепловой удар и не выжил

На Сахалине 19-летний солдат-срочник получил тепловой удар в части и не выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

На Сахалине 19-летний солдат-срочник получил тепловой удар в военной части и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Родственники россиянина отметили, что его призвали в армию 3 июля. Ему поставили категорию «А», хотя кардиолог не рекомендовал физические нагрузки.

В части на Сахалине юноша начал проходить курс молодого бойца. Спустя четыре дня его доставили в госпиталь с диагнозом «тепловой удар IV степени, асфиксическая форма, обезвоживание III степени». Солдат впал в кому. Спасти его медикам не удалось.

Как утверждают близкие, срочников в части на Сахалине в течение нескольких дней гоняли без отдыха на физподготовке при температуре плюс 35 градусов, не давая воды. Командиры причину случившегося с молодым человеком не комментировали.

Ранее стало известно, что 21-летний солдат срочной службы сбежал из части в Елани Свердловской области.

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