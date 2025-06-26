Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 26 июня 2025Россия

Из российской воинской части сбежал срочник

Ura.ru: Солдат срочной службы сбежал из части в Свердловской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Солдат срочной службы сбежал из части в Елани Свердловской области. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, его разыскивают уже шестые сутки. 21-летний молодой человек покинул расположение части 21 июня. Он был одет в форму, с собой у него не было мобильного телефона. Как утверждает Ura.ru, срочник еще не принял воинскую присягу. Он родом из Челябинской области, на службу был призван военкоматом Копейска.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области срочник самовольно покинул воинскую часть и исчез. Мать бойца заподозрила в случившемся командование. Она подчеркнула, что солдат болен и нуждается в дополнительном обследовании.

Еще раньше из воинской части сбежал участник спецоперации на Украине.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

    Военную технику заметили на мосту в российском городе

    «Лента» выкупила еще одну сеть магазинов

    Россияне раскрыли отношение к внешности партнера

    Объемы внутренней торговли БРИКС оценили

    Детали визита Назарбаева в Кремль раскрыли

    В России заявили о множестве гниющих под Курском солдат ВСУ и выгоде от этого Киеву

    Бывший футболист сборной России перешел в турецкий клуб

    Раскрыты подробности о состоянии Киркорова

    Россия увеличила закупку стальной продукции в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости