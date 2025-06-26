Из российской воинской части сбежал срочник

Ura.ru: Солдат срочной службы сбежал из части в Свердловской области

Солдат срочной службы сбежал из части в Елани Свердловской области. Об этом стало известно Ura.ru.

По данным российского агентства, его разыскивают уже шестые сутки. 21-летний молодой человек покинул расположение части 21 июня. Он был одет в форму, с собой у него не было мобильного телефона. Как утверждает Ura.ru, срочник еще не принял воинскую присягу. Он родом из Челябинской области, на службу был призван военкоматом Копейска.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области срочник самовольно покинул воинскую часть и исчез. Мать бойца заподозрила в случившемся командование. Она подчеркнула, что солдат болен и нуждается в дополнительном обследовании.

Еще раньше из воинской части сбежал участник спецоперации на Украине.