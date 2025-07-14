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15:33, 14 июля 2025Из жизни

Бывший полицейский раскритиковал власти за яму на дороге и поплатился за это жизнью

NTK: В Мексике блогера расстреляли после трансляции о яме на дороге
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

В Мексике бывший полицейский раскритиковал в сети яму на дороге в городе Акапулько, штат Герреро, и поплатился за это жизнью. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Нападение на Рональда Паса Педро произошло 9 июля. Мужчина, который после отставки стал блогером, приехал к большой яме на дорожном полотне на окраине города и провел оттуда прямую трансляцию в социальной сети. Педро, который освещал криминальную и общественную тематику, раскритиковал власти за то, что они даже не огородили яму, создав тем самым опасность для жителей района и автомобилистов.

Через несколько минут после окончания трансляции к Педро подбежал вооруженный мужчина и 17 раз выстрелил в него. Спасти бывшего полицейского врачи не смогли. Задержать преступника пока не удалось. Педро прославился, освещая жизнь в рабочих кварталах Акапулько. У него остались жена и двое детей.

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