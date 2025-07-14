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15:32, 14 июля 2025Забота о себе

Мужчина с раком мозга рассказал о сводящем с ума симптоме

The Sun: Звон в ушах был единственным симптомом рака мозга у 58-летнего мужчины
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SuperOhMo / Shutterstock / Fotodom  

Сводящий с ума звон в ушах был единственным симптомом растущей в мозге опухоли у 58-летнего жителя Великобритании Криса Шейда. О неочевидном симптоме, который помог обнаружить смертельно опасную болезнь, мужчина рассказал в интервью The Sun.

Шейд утверждает, что у него никогда не болела голова и не было других типичных для рака симптомов. Единственное, что его беспокоило, — это сильный шум в ушах, но его британец списывал на стресс и тревогу о сыне, который служил в Афганистане. Позже мужчина осознал, что были и другие признаки, которые он игнорировал: изредка он чувствовал запах гари и порой ему было трудно разговаривать.

В 2017 году Шейд обратился к терапевту, и тот направил его на сканирование мозга, которое показало обширную опухоль в правой лобной доле. По словам мужчины, у него нашли редкий тип рака — олигодендроглиому. Врачи удалили новообразования, но предупредили, что велика вероятность появления новых очагов.

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В конце 2020 года у Шейда нашли новую опухоль, которую тоже удалили, спустя еще полгода рак снова вернулся. На этот раз врачи решили не делать операцию, а провели курс лучевой терапии и химиотерапию. «Я не знаю, сколько мне осталось. Может быть, год, пять или пятнадцать. Я борюсь», — заявил Шейд.

По его словам, шанса на полное выздоровление нет, но можно усыпить опухоль на месяцы и даже годы. Мужчина убежден, что это не так плохо: у многих людей нет шанса бороться, а у него есть время на лечение и жизнь.

Ранее сообщалось о 22-летней австралийке Шарлотте Ласике, которая приняла симптомы рака кишечника за менструацию. Девушка не сразу обратилась к врачам, так как считала боли в животе, спазмы и вздутие временными недомоганиями.

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