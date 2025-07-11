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20:28, 11 июля 2025Забота о себе

22-летняя девушка приняла симптомы рака за менструацию

El Español: Австралийка Ласике приняла симптомы рака кишечника за менструацию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

В Австралии 22-летняя местная жительница Шарлотта Ласике приняла симптомы рака кишечника за менструацию. Ее историю рассказало издание El Español.

Однажды у Ласике возникли боли в животе, спазмы и вздутие. Эти симптомы она списала на погрешности в рационе и менструацию, но неприятные ощущения со временем только усиливались. Тогда приятель австралийки, который учился на медицинском факультете, настоял на том, чтобы она обратилась к врачу.

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Гастроэнтеролог, к которому пришла девушка, сначала заявил, что у нее не может быть рака кишечника, поскольку она еще слишком молодая. Однако дополнительные исследования показали, что у нее было онкологическое заболевание.

Эта новость потрясла даже самого врача, так как в его практике Ласике стала самой юной пациенткой с этим диагнозом, который, как уточняется в материале, обычно встречается после 50 лет. Тем не менее благодаря химиотерапии и хирургическому вмешательству рак удалось вывести в ремиссию.

Ранее у семилетнего ребенка нечаянно нашли рак мозга. Это произошло во время проверки зрения в школе.

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