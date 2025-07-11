22-летняя девушка приняла симптомы рака за менструацию

El Español: Австралийка Ласике приняла симптомы рака кишечника за менструацию

В Австралии 22-летняя местная жительница Шарлотта Ласике приняла симптомы рака кишечника за менструацию. Ее историю рассказало издание El Español.

Однажды у Ласике возникли боли в животе, спазмы и вздутие. Эти симптомы она списала на погрешности в рационе и менструацию, но неприятные ощущения со временем только усиливались. Тогда приятель австралийки, который учился на медицинском факультете, настоял на том, чтобы она обратилась к врачу.

Гастроэнтеролог, к которому пришла девушка, сначала заявил, что у нее не может быть рака кишечника, поскольку она еще слишком молодая. Однако дополнительные исследования показали, что у нее было онкологическое заболевание.

Эта новость потрясла даже самого врача, так как в его практике Ласике стала самой юной пациенткой с этим диагнозом, который, как уточняется в материале, обычно встречается после 50 лет. Тем не менее благодаря химиотерапии и хирургическому вмешательству рак удалось вывести в ремиссию.

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