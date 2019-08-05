Россию похвалили за отказ от доллара

Россия постепенно добивается цели по отказу от доллара в международных расчетах и переводу своих резервов в другие валюты, пишет Bloomberg.

Доля доллара в международных расчетах и экспортной выручке российских компаний падает четвертый квартал подряд. Место американской валюты занимает в основном евро. Единая европейская валюта почти обогнала доллар в торговле со странами Евросоюза и Китая. С некоторыми государствами, например, с Индией, России удается торговать в рублях.

Доля евро в расчетах между Москвой и Брюсселем в первом квартале 2019 года составила 42 процента против 32 процентов годом ранее.

Издание приводит слова российских экономистов, которые отмечают, что отказ от доллара выгоден не только России, но и ее торговым партнерам, в частности Евросоюзу, который сталкивается с давлением со стороны США в рамках глобальной торговой войны.

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Вместе с тем доллар по-прежнему играет важную роль в торговле России с остальным миром. Номинированный в нем товарооборот по итогам 2018 года составил 687,5 миллиарда, хотя на сделки непосредственно с США приходится только 5 процентов транзакций. Кроме того, существенной остается роль доллара в импортных операциях — на протяжении последних нескольких кварталов около 30 процентов из них совершаются именно в американской валюте.

Курс на отказ от расчетов в долларах и перевод золотовалютных резервов Центробанка в другие валюты был взят в России в прошлом году. С соответствующей инициативой выступал президент Владимир Путин, несколько федеральных министров и крупных банкиров. Все они ссылались на слишком сильную зависимость России от доллара, которая в условиях введения возможных санкций становится рискованной.

В качестве одной из ограничительных мер со стороны Вашингтона рассматривалась блокировка корреспондентских счетов крупных российских государственных банков в американских кредитных организациях. На этих счетах хранятся валютные активы российских компаний и их экспортная выручка.

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