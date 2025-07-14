Режиссер Юрий Мороз умер от рака поджелудочной железы в возрасте 68 лет

Режиссер, продюсер и актер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет. Информацию о кончине постановщика подтвердил его друг и коллега Дмитрий Харатьян. Мороз был крестным отцом его сына Ивана.

Причиной смерти Юрия Мороза стало онкологическое заболевание

Режиссер на протяжении нескольких лет боролся с раком поджелудочной железы. Именно это заболевание названо причиной ухода из жизни кинематографиста.

Онкологический диагноз был поставлен Морозу в 2023 году

Незадолго до смерти режиссера ему был присвоен паллиативный статус.

Мороз работал над сериалами «Каменская» и «Ликвидация»

Юрий Мороз окончил школу-студию МХАТ, после которой поступил на службу в театр «Ленком». Среди его работ в кино выделяется роль Тони в мюзикле 1982 года «Принцесса цирка». Также он появился в картине «Мэри Поппинс, до свидания!», где сыграл почтальона.

Кадр: сериал «Каменская»

В 1988 году Мороз окончил режиссерский факультет ВГИК и вскоре снял такие картины, как «Подземелье ведьм» и «Черный квадрат». Впоследствии он много работал на телевидении, где поставил первые три сезона популярного сериала «Каменская» и телефильм «Братья Карамазовы» по одноименному роману писателя Федора Достоевского.

В 2006 году фильм Мороза «Точка», посвященный теме секс-работы, получил приз за лучшую женскую роль на фестивале в Чикаго

Также кинематографист принял участие в нескольких ставших популярными проектах в качестве продюсера: это сериалы «Ликвидация», «Апостол», «Мастер и Маргарита» и «Золотой теленок» с Олегом Меньшиковым в главной роли.

В семье Мороза случилось несколько трагических утрат

Первой женой режиссера стала заслуженная артистка России актриса Марина Левтова. В браке с ней у Мороза родилась дочь Дарья, известная актриса, ставшая звездой после сериала «Содержанки». 27 февраля 2000 года в семье произошла трагедия: во время катания на снегоходах Левтова ударилась головой о дерево. Она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, но медики не смогли спасти артистку.

Дарья Мороз, Юрий Мороз и Виктория Исакова Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Второй женой Мороза стала актриса Виктории Исакова, которая была старше его дочери всего на несколько лет. Как и Дарья Мороз, Исакова часто снималась в проектах мужа. Они обе участвовали в его фильме «Точка».

В 2003 году дочь Мороза и Исаковой Марина умерла в возрасте трех месяцев. 4 ноября 2015-го у пары родилась дочь Варвара.