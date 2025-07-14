Названа причина смерти режиссера Юрия Мороза

Mash: Режиссер Юрий Мороз скончался от рака поджелудочной железы

Причиной смерти актера, режиссера и продюсера Юрия Мороза стало онкологическое заболевание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 68-летний артист долгое время страдал от рака поджелудочной железы. Диагноз был поставлен в 2023 году, а незадолго до кончины Морозу был присвоен паллиативный статус.

14 июля сообщалось, что Юрий Мороз ушел из жизни. Он был известен как режиссер сериалов «Каменская» и «Апостол», а также как автор экранизации «Братья Карамазовы» и многих других картин. С 2003 года артист состоял в браке с актрисой Викторией Исаковой, его дочь Дарья Мороз — также популярная артистка.