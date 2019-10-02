Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить. Такое мнение высказал президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По мнению российского президента, США пытается использовать валюту в качестве инструмента политической борьбы, действия Вашингтона он посчитал большой ошибкой. Путин добавил, что мировые расчеты в долларах упали с 50 до 44 процентов, доверие к этой валюте падает. Российский лидер указал, что большинство расчетов страны с партнерами по ЕАЭС производятся в рублях.

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В начале августа агентство Bloomberg констатировало, что Россия постепенно добивается цели по отказу от доллара в международных расчетах и переводу своих резервов в другие валюты. Доля доллара в международных расчетах и экспортной выручке российских компаний падает четвертый квартал подряд. Место американской валюты занимает в основном евро.

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