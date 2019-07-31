России доказали невозможность отказа от доллара

Мир постепенно уходит от доллара и переходит на национальные валюты в торговых расчетах. Однако процесс тормозится из-за исторической роли американской валюты как самой ликвидной. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева.

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Он пояснил, что подключение к долларовой банковской системе дает возможность проводить торговые операции практически со всем миром. Это связано с тем, что фактически во всех странах мира есть развитая система корреспондентских счетов в долларах. «Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — пояснил Тимофеев.

По его словам, ликвидность пары рубль-доллар высокая, а рубль-юань — низкая. Чтобы она повысилась, российский бизнес должен широко использовать китайскую валюту. Однако при переключении на юань первые участники рынка будут нести дополнительные издержки, в связи с чем они к этому и не стремятся.

Между тем доля расчетов России в долларах снизилась, а в евро увеличилась, отметил Тимофеев. По его словам, европейская валюта очевидная альтернатива американкой по своей ликвидности. Он также сообщил, что европейцы уже широко используют рубль при импорте в Россию. Так, по данным Банка России, более 30 процентов платежей за импорт из ЕС были в рублях.

Страны Европы, Китай, Россия и ряд других государств поддерживают расширение использования нацвалют, однако ведущую роль в этом должны сыграть правительства, считает Тимофеев, поскольку у бизнеса мало собственных стимулов отказываться от доллара.

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