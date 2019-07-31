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России доказали невозможность отказа от доллара

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Мир постепенно уходит от доллара и переходит на национальные валюты в торговых расчетах. Однако процесс тормозится из-за исторической роли американской валюты как самой ликвидной. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление директора департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрия Тимофеева.

Он пояснил, что подключение к долларовой банковской системе дает возможность проводить торговые операции практически со всем миром. Это связано с тем, что фактически во всех странах мира есть развитая система корреспондентских счетов в долларах. «Такой системы корсчетов нет ни у рубля, ни у юаня, ни даже у евро», — пояснил Тимофеев.

По его словам, ликвидность пары рубль-доллар высокая, а рубль-юань — низкая. Чтобы она повысилась, российский бизнес должен широко использовать китайскую валюту. Однако при переключении на юань первые участники рынка будут нести дополнительные издержки, в связи с чем они к этому и не стремятся.

Между тем доля расчетов России в долларах снизилась, а в евро увеличилась, отметил Тимофеев. По его словам, европейская валюта очевидная альтернатива американкой по своей ликвидности. Он также сообщил, что европейцы уже широко используют рубль при импорте в Россию. Так, по данным Банка России, более 30 процентов платежей за импорт из ЕС были в рублях.

Страны Европы, Китай, Россия и ряд других государств поддерживают расширение использования нацвалют, однако ведущую роль в этом должны сыграть правительства, считает Тимофеев, поскольку у бизнеса мало собственных стимулов отказываться от доллара.

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