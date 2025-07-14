Дорогу в Грозный расширят

Дорогу в Грозный реконструируют ко Дню города

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о реконструкции дороги в Грозный. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ознакомился с состоянием дел на Южном въезде в чеченскую столицу. Это важная транспортная артерия, связывающая улицу имени Магомеда Узуева с городскими поселками имени Шейха Изнаура Несерхоева и Жамалайла Элиханова», — отметил он.

По словам Кадырова, проводится реконструкция дорожного полотна на протяжении 8225 метров, ведется его расширение в некоторых местах до четырех полос. Специалисты занимаются укладкой асфальта.

Глава региона также рассказал о работах по устройству ливневой канализации протяженностью три километра, установке новых опор уличного освещения. Дорога будет полностью готова ко Дню города, который отмечается 5 октября.

Ранее сообщалось, что в Дагестане построят дорогу к Сарыкумскому песчаному бархану — самому большому в Европе. Соответствующий указ дал глава региона Сергей Меликов: он поручил обустроить подъезды к популярной у туристов достопримечательности.