Дагестан построит дорогу к самому большому в Европе бархану

В Дагестане построят дорогу к самому большому в Европе бархану

В Дагестане построят дорогу к Сарыкумскому песчаному бархану — самому большому в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий указ дал глава региона Сергей Меликов: он поручил обустроить подъезды к популярной у туристов достопримечательности.

«В Минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера — министра Заура Эминова — состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге. Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность», — сообщили в министерстве по земельным и имущественным отношениям республики.

Ранее сообщалось, что фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории самого большого в Европе песчаного бархана Сарыкум в Дагестане.