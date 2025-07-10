Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:40, 10 июля 2025Моя страна

Дагестан построит дорогу к самому большому в Европе бархану

В Дагестане построят дорогу к самому большому в Европе бархану
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Дагестане построят дорогу к Сарыкумскому песчаному бархану — самому большому в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий указ дал глава региона Сергей Меликов: он поручил обустроить подъезды к популярной у туристов достопримечательности.

«В Минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера — министра Заура Эминова — состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге. Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность», — сообщили в министерстве по земельным и имущественным отношениям республики.

Ранее сообщалось, что фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории самого большого в Европе песчаного бархана Сарыкум в Дагестане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Российский регион введет новые правила для туризма

    Зеленский подтвердил замену посла Украины в США

    Замначальника штаба командования сил НАТО прибыл в Армению

    Жители США назвали достаточную для финансового комфорта сумму

    Жители Курска сняли взрыв упавшего среди жилых домов беспилотника ВСУ

    Задержанного во Франции российского баскетболиста Касаткина сочли жертвой

    Раскрыт секрет ребенка с черепом в форме муравьиной головы

    Зеленский получил от Трампа сигналы о возобновлении помощи от США

    Грузовик раздавил байки путешественников на Бали и унес жизнь одного из них

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости