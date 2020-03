Раскрыт рецепт спасения экономики от коронавируса

Прежде чем начинать вливать деньги в спасение экономики от любого вируса, нужно остановить его распространение. Только так принимаемые меры будут эффективными. Такой рецепт спасения экономики озвучил американский профессор из Школы бизнеса имени Бута при Чикагском университете (The University of Chicago Booth School of Business), бывший советник Барака Обамы по экономике Остан Гулсби. Об этом пишет Business Insider.

По словам профессора бизнес-школы, девять преподавателей и выпускников которой стали нобелевскими лауреатами по экономике, «первое правило вирусной экономики заключается в том, что вы должны остановить распространение заболевания, прежде чем бросаться спасать экономику». Он провел аналогию с финансовыми кризисами и напомнил, что во время подобных потрясений властям нельзя предпринимать никаких шагов до того, как удастся остановить паническое изъятие денег вкладчиками.

После победы над эпидемией нужно перейти ко второму шагу — мерам соцподдержки. В частности, необходимо убедиться, что населению предоставлены оплачиваемые больничные, что никто в стране не голодает и не лишился жилья из-за кризиса. В третью, последнюю очередь, нужно вводить стимулирующие экономику меры. «Такие шаги можно предпринимать только по порядку», — сказал он.

По состоянию на 26 марта 2020 года в мире подтверждены более 416 тысяч случаев заражения коронавирусом на территории 197 стран. Зафиксировано 14 589 случаев смерти в результате инфицирования, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Аналитики ожидают сильнейшего экономического спада из-за пандемии коронавируса, который может оказаться хуже Великой рецессии 2008 года. Так, во Всемирной торговой организации (ВТО) уже заявили, что эпидемия повлияет на экономику, торговлю и следовательно на благосостояние людей.

