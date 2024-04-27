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20:49, 27 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин совершил покушение на четырех человек из-за отказа друга выпить с ним

После отказа выпить с ним россиянин напал на жителя хутора и соседскую семью

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Воронежской области 50-летнему россиянину дали десять лет колонии строгого режима за покушение на четырех человек. Об этом в субботу, 27 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, 21 мая 2023 года нетрезвый осужденный пришел к 56-летнему другу с хутора Каменка и предложил ему выпить, но получил отказ. Разъяренный ответом гость ранил хозяина ножом в шею и принялся избивать его. Он остановился, только когда товарищ перестал подавать признаки жизни. После дебошир отправился к другим знакомым и попросил у них автомобиль.

Понимая, что гость пьян, соседи отказали ему, чем спровоцировали новую волну ярости — мужчина напал с ножом на семью, ранив 61-летнего хозяина, его 54-летнюю супругу и 36-летнего зятя. Совместными усилиями пострадавшим удалось скрутить дебошира, после чего на место вызвали скорую помощь и полицию. Медики оказали помощь семье и пострадавшему мужчине из первого дома, который оказался жив.

В основу доказательств легли показания потерпевших и свидетелей, протоколы осмотров и заключения экспертов.

26 апреля россиянка забила камнем друга из-за потерянного ручного кролика.

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      Владимир Седов
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