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20:58, 27 апреля 2024Экономика

Стали известны новые подробности о поместье арестованного замглавы Минобороны

Mash: поместье экс-замглавы Минобороны на Волге за 2 млрд руб строили 4 года

Кадр: Telegram-канал Mash

Поместье на Волге стоимостью около двух миллиардов рублей, принадлежащее экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову, арестованному в конце апреля, тайно строили на протяжении четырех лет. Новые подробности о нем стали известны Telegram-каналу Mash.

По информации источника, для возведения роскошного особняка привлекались строители только из Тверской области либо из соседних регионов. С работниками заключали договор о неразглашении, чтобы о стройке никто не узнал, и привозили на территорию в машине со шторами. Кроме того, у них отбирали мобильные телефоны, а также запрещали покидать участок и контактировать с местными жителями.

Помимо этого, журналисты опубликовали видео того, как выглядит поместье с высоты птичьего полета. Объект недвижимости находится у воды, а с других сторон окружен сосновым лесом и обнесен забором. На участке, кроме главного здания в стиле классицизма площадью чуть менее трех тысяч «квадратов», есть дом для персонала и ангар с вертолетной площадкой.

Днем ранее Mash сообщал, что вышеуказанный особняк расположен в загородном поселке Панкратово на берегу Волги в Тверской области. В главном здании обустроены зал, столовая, две спальни, 40-метровая ванная и три гардеробные. К нему пристроены два флигеля на восемь спален. В подвале есть четыре склада для мебели и еще два — для продуктов. На участке также находится парк с фонтаном.

Замминистра обороны Тимура Иванова задержали 23 апреля. Он находится в СИЗО «Лефортово».

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      Полина Кислицына
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