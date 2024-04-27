Неожиданная реакция телеведущей на репортаж рассмешила пользователей сети

Ведущая британского телеканала BBC News Марьям Мошири отреагировала на репортаж, посвященный конкурсу по подражанию птицам, сымитировав крик чайки в прямом эфире. Ее поведение стало неожиданностью для зрителей и рассмешило их.

Мошири зачитывала новость о том, что девятилетний мальчик одержал победу на европейском конкурсе, который был посвящен подражанию крику чайки. «Мне кажется, вы действительно хотите, чтобы я изобразила чайку. Поэтому я попробую сделать это», — заявила телеведущая и следом покричала как птица.

«Черт возьми, нельзя быть такой потрясающей», «Легенда телевидения», «Она национальное достояние», «Марьям делает свою работу изящно и с юмором, и мне это очень нравится», — написали пользователи соцсети X (бывшая Twitter), посмотревшие фрагмент эфира. Некоторые также сочли, что ведущей нужно попробовать себя в комедийном жанре.

В декабре 2023 года Мошири показала неприличный жест в прямом эфире. Позднее она извинилась перед зрителями за свое поведение. Они, в свою очередь, нашли поступок телеведущей смешным.