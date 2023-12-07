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17:27, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Ведущая показала в камеру неприличный жест в прямом эфире

Ведущая BBC News Мошири показала средний палец в прямом эфире канала

Кадр: BBC News

Ведущая британского канала BBC News Марьям Мошири показала в прямом эфире средний палец. Как сообщает DEADLINE, отрывок стал вирусным в соцсети X (бывшая Twitter), после чего ведущая извинилась перед зрителями.

В момент, когда эфир BBC News переключился на студию, Мошири демонстрировала в камеру неприличный жест. Она практически сразу изменила свою позу и мимику и стала вести программу как обычно, не комментируя произошедшее.

«А от нас еще требуют воспринимать новости всерьез», «Знаете, я в таком же настроении», «Отличный способ начать свой последний день на работе», — пошутили пользователи X о жесте ведущей.

Мошири вскоре объяснилась перед зрителями на своей странице в X. По словам ведущей, они с командой канала дурачились перед тем, как эфир переключился на студию. Она заявила, что в шутку отсчитывала оставшиеся до эфира секунды, демонстрируя это на пальцах. «Когда мы дошли до одного, я в шутку показала палец, не осознавая, что это попадет на камеру. Это была наша с командой личная шутка, и мне очень жаль, что она была показана в эфире!» — написала Мошири. Она подчеркнула, что не адресовала этот жест ни в чей адрес.

Ранее репортер «Би-би-си» Гарри Лоу заявил, что стал жертвой кражи, когда вышел в прямой эфир. По словам корреспондента, у него украли сумку.

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      Маргарита Щигарева
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