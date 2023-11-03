Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:40, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Репортера обокрали во время прямого эфира

Репортер «Би-би-си» Гарри Лоу рассказал, что у него украли сумку в прямом эфире

Фото: Anna Gordon / Reuters

Репортер британского телеканала «Би-би-си» Гарри Лоу заявил, что стал жертвой кражи, когда вышел в прямой эфир в минувший понедельник, 30 октября. Запись, на которую попала его реакция на воровство, журналист опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Во время прямого эфира Лоу вел репортаж о последствиях шторма «Киаран», который прошел в Англии. «Река Темза вышла из берегов, (...) люди продолжают вычерпывать воду из машин. Эвакуаторы ездят туда-сюда, а на земле много грязи», — сказал журналист. Затем зрителям показали комментарий местного жителя. Когда камеру снова переключили на репортера, то вместо того, чтобы продолжить репортаж, он на несколько секунд замолчал. Затем Лоу продолжил говорить о шторме.

Материалы по теме:
«Их заманили в ловушку» Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
«Их заманили в ловушку»Двух журналистов судят за шантаж короля Марокко. Они уверены, что он мстит им за расследования
25 февраля 2023
Критика Байдена, расизм и сексизм. Fox News уволил самого популярного ведущего США. Чем он прославился?
Критика Байдена, расизм и сексизм.Fox News уволил самого популярного ведущего США. Чем он прославился?
26 апреля 2023

В подписи к посту журналист уточнил, что в момент паузы он видел, как у него крадут сумку. «Прошлым вечером работа была прежде всего», — добавил Лоу.

Комментаторы похвалили репортера за то, что он смог сохранить самообладание во время эфира. «Настоящий профессионал», — написал пользователь с ником Robert Rea.

Ранее сообщалось, что ведущая на американском канале Local 3 Корнелия Николсон в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего коллеги. Она ответила возлюбленному согласием.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Командира отряда «Шторм Z» заметили в Госдуме. Чем занимаются на СВО криминальный авторитет из Волгограда и его бойцы?

      В сети раскрыли секретную функцию iPhone

      Кинолог объяснил некоторые собачьи сигналы для людей

      Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      Илон Маск предупредил об опасности искусственного интеллекта

      Иностранец изнасиловал российского подростка в бане в Новой Москве

      Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

      На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

      Лукашенко решил отправить литовские ноты в унитаз

      Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости