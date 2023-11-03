Репортера обокрали во время прямого эфира

Репортер «Би-би-си» Гарри Лоу рассказал, что у него украли сумку в прямом эфире

Репортер британского телеканала «Би-би-си» Гарри Лоу заявил, что стал жертвой кражи, когда вышел в прямой эфир в минувший понедельник, 30 октября. Запись, на которую попала его реакция на воровство, журналист опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter).

Во время прямого эфира Лоу вел репортаж о последствиях шторма «Киаран», который прошел в Англии. «Река Темза вышла из берегов, (...) люди продолжают вычерпывать воду из машин. Эвакуаторы ездят туда-сюда, а на земле много грязи», — сказал журналист. Затем зрителям показали комментарий местного жителя. Когда камеру снова переключили на репортера, то вместо того, чтобы продолжить репортаж, он на несколько секунд замолчал. Затем Лоу продолжил говорить о шторме.

В подписи к посту журналист уточнил, что в момент паузы он видел, как у него крадут сумку. «Прошлым вечером работа была прежде всего», — добавил Лоу.

Комментаторы похвалили репортера за то, что он смог сохранить самообладание во время эфира. «Настоящий профессионал», — написал пользователь с ником Robert Rea.

Ранее сообщалось, что ведущая на американском канале Local 3 Корнелия Николсон в прямом эфире получила предложение руки и сердца от своего коллеги. Она ответила возлюбленному согласием.