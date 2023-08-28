Ведущая новостей получила предложение выйти замуж в прямом эфире

Репортер Райли Нагель сделал ведущей канала Local 3 Николсон предложение в эфире

В штате Теннесси, США, репортер телеканала Local 3 Райли Нагель сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, ведущей Корнелии Николсон в прямом эфире. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на фрагмент эфира, который был опубликован в TikTok-аккаунте Николсон.

В опубликованном ролике можно увидеть, как Николсон зачитывает текст с телесуфлера. «Прямо сейчас у нас есть история о двух журналистах, которые по счастливой случайности нашли свою любовь в одной и той же отрасли. Журналист Local 3 Райли Нагель присоединяется к нам в студии со специальным репортажем», — говорит она.

После этого репортер появляется в студии с цветами, встает на одно колено и спрашивает у ведущей, выйдет ли она за него замуж. Николсон отвечает ему согласием.

«Все еще не могу найти слов. Райли Нагель скрыл от меня, что собирается сделать предложение. Я рада, что у нас будет совместное будущее», — подписала кадры журналистка.

Ранее сообщалось, что сотрудники американского бюро телеканала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир своего британского коллеги: они бегали по студии и размахивали руками. Эпизод позабавил зрителей.