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12:48, 19 июля 2023Интернет и СМИ

Сотрудники канала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир и рассмешили зрителей

Сотрудники телеканала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир и рассмешили зрителей

Кадр: «Би-би-си»

Сотрудники американского бюро телеканала «Би-би-си» ворвались в прямой эфир своего британского коллеги и рассмешили зрителей. Фрагмент эфира опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан.

В опубликованном ролике можно увидеть, как сотрудник британского бюро «Би-би-си» рассказывает в студии о строительстве завода по производству автомобильных аккумуляторов в Великобритании. В какой-то момент на одном из расположенных за ним экранов, на котором транслируется прямое включение из Вашингтона, появляется сотрудник американского бюро канала.

Мужчина несколько секунд стоит перед камерой и улыбается. Через некоторое время в эфир врываются и его коллеги: они начинают бегать по студии и размахивать руками. При этом сотрудник британского бюро «Би-би-си» не знает, что происходит за его спиной, и продолжает вести репортаж.

Многим пользователям сети понравилась шутка работников канала. «Обожаю, когда такое происходит. Надеюсь, ни у кого из них потом не будет проблем на работе», «Ха-ха, потрясающе!», «Это блестяще», — поделились мнениями комментаторы.

Ранее сообщалось, что ведущий шоу «Завтрак Би-би-си» Бен Томпсон испугался видео со змеей в эфире новостей. Сотрудник канала закрывал лицо листами бумаги, когда зачитывал новость о питоне, чем позабавил зрителей.

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    Евгения Наумова
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