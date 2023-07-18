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11:46, 18 июля 2023Интернет и СМИ

Ведущий популярного шоу испугался змеи и рассмешил зрителей

Ведущий «Завтрак Би-би-си» Томпсон испугался змеи в кадре и рассмешил сеть

Кадр: @scottygb

Ведущий популярного британского шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Бен Томпсон испугался видео со змеей в эфире новостей и рассмешил зрителей. Фрагмент передачи опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан.

«Когда ты должен зачитывать новость о змеях, но ты страшно их боишься», — подписал фрагмент выпуска новостей Брайан.

«Я не совсем понимаю, как освещать вам следующую историю, потому что я просто ненавижу змей», — заявил ведущий в эфире выпуска новостей. Затем он начал рассказывать о самом длинном в истории питоне, найденном во Флориде, а его речь сопровождалась видео с огромной змеей. Во время своего монолога Томпсон не смотрел на экран и закрывал лицо листами, с которых зачитывал текст.

В комментариях под твитом многие отметили, что их рассмешило поведение телеведущего. «Это очень смешно, а я люблю змей», «Бедный Бен!» — написали пользователи. Другие же признались, что также панически боятся змей. «Как же я понимаю его, я бы хотела его обнять», «Я просто не представляю, какого это вещать о чем-то, чего ты сильно боишься. Но это было восхитительно», — отметил другой комментатор.

Ранее в эфире шоу «Завтрак Би-би-си» кот историка Марлен Кениг ворвался в прямой эфир передачи и позабавил зрителей. Кениг моментально убрала кота из кадра, а в комментариях под видео многие предположили, что ее оперативность говорит о том, что питомец не в первый раз прорвался в эфир.

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    Олег Давыдов
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