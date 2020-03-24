Европе предсказали сильнейший экономический кризис в истории

Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.

По данным аналитического агентства IHS Markit, Индекс деловой активности (PMI) в Европе — один из важнейших показателей, который отражает настроения в экономике — упал до минимума с 1998 года и установил антирекорд в истории наблюдений на фоне эпидемии коронавируса. Таким образом, показатель оказался хуже, чем во времена кризиса 2008-2009 годов.

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Коронавирус нанес сильнейший удар по европейской экономике. В частности, по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты Bloomberg предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

Европейские власти уже приняли экстренные меры для того, чтобы помочь экономике региона. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил программу количественного смягчения на 750 миллиардов евро. Также министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году.

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