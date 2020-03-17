В Европе начали закрывать заводы

Автомобильные заводы по всей Европе начали закрывать заводы из-за проблем с поставками и резким падением спроса, которые возникли на фоне ситуации с эпидемией коронавируса, пишет Financial Times.

Группа PSA, которой принадлежат марки Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel, с понедельника останавливает все европейские предприятия. Fiat Chrysler (марки Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) временно закрыла восемь заводов, шесть из них в Италии.

Крупнейший в мире автопроизводитель Volkswagen, как утверждают источники издания, готовится закрывать производственные линии из-за отсутствия комплектующих.

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Завод в головном офисе в Вольфсбурге закроется уже через несколько дней, если не найдет замену поставляемым Италией и Испанией комплектующим. Renault, Ford и Nissan также объявили о прекращении работы своих заводов в Испании.

Закрытие происходит на фоне обрушения европейского рынка в целом и акций автомобильных компаний в частности. Так, акции Renault потеряли две три стоимости с начала года. Только в понедельник, 16 марта, Daimler упал на 11 процентов, BMW — на 12 процентов, а Volkswagen — на 13 процентов.

Ранее сообщалось, что в России автопроизводители поднимут цены на машины из-за резкого падения нефтяных котировок и, соответственно, курса рубля. При этом аналитики не исключают, что курс доллара может достигнуть почти 100 рублей.

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