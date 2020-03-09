В России подорожают автомобили

Автопроизводители будут вынуждены поднимать цены на машины в России из-за падения рынка нефти. Об этом в понедельник, 9 марта, президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил ТАСС.

По словам Мосеева, в ближайшее время рубль вряд ли вернется к коридору 60-65 за доллар и около 70 — за евро, поскольку стоимость нефти вряд ли откатится к 50 долларам. Поэтому автопроизводителям придется пересчитать ценники, но делать это, скорее всего, они будут поэтапно.

Президент ассоциации РОАД также отметил, что поставки автомобилей в России, запланированные на ближайшие 3-6 месяцев, вероятнее всего, захеджированы по валютным рискам, поэтому подорожание будет плавным.

9 января сообщалось, что с начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процентов в зависимости от стоимости, модели и комплектации.

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