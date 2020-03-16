России предрекли доллар почти за 100 рублей

Доллар может подорожать по отношению к российской валюте еще на 30 процентов и стоить почти 100 рублей. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Bloomberg.

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Как пишет агентство, за последние недели доллар к рублю вырос уже на 18 процентов на фоне снижения цен на нефть. Падение стоимости сырья, а также угроза распространения коронавируса привели к затяжному обвалу на мировых финансовых рынках, в том числе американском.

Аналитики Bloomberg предрекают, что если фондовые индексы США продолжат падать и покажут результаты, аналогичные периоду кризиса 2008 года, то положение рубля ухудшится. В прогнозе экономисты не называют конкретных цифр. Однако если исходить из курса доллара на 16 марта 2020 года (75 рублей), то стоимость российской нацвалюты, по их мнению, может подняться выше 97 рублей.

Цены на нефть Brent в понедельник, 16 марта, опускались ниже 30 долларов за баррель, что стало худшим показателем с января 2016 года. Стоимость сырья начала резко снижаться после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+.

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