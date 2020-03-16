Нефть упала ниже 30 долларов

В понедельник, 16 марта, цена нефти марки Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с января 2016 года.

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На момент публикации материала стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае упала на 12,7 процента — до 29,52 доллара за баррель. На открытии торгов стоимость нефти снижалась на 5,4 процента, до 32,11 доллара за баррель.

Нефть начала стремительно дешеветь и привела к обвалу на мировых рынках после того, как в начале марта страны ОПЕК+ провалили переговоры о дальнейшем сокращении добычи. По мнению аналитиков, пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут привести к снижению прибыли российских банков на 20-25 процентов.

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