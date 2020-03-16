Курс доллара взлетел

Доллар сильно подорожал к российской валюте и пробил отметку в 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 12:06 по московскому времени американская валюта стоила 75,01 рубля. Курс евро в 12:06 поднимался до 84,25 рубля.

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник падают — первый на момент публикации материала потерял более 3 процентов, второй — 5 процентов.

Рубль продолжил падение на открытии торгов в понедельник на фоне дешевеющей нефти и решения Федеральной резервной системы (ФРС) США беспрецедентно снизить процентную ставку. Стоимость фьючерса на сырье Brent с поставкой в мае по состоянию на 12:09 снижалась до 31,34 доллара за баррель. Цена майского контракта на поставку WTI в понедельник также падает и в начале торгов пробивала отметку в 30 долларов.

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