Предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка по переименованию страны в Русь выгодно России, так как из этого следует обязательство говорить на русском языке. Так на заявление дипломата ответила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее Тарасюк заявил, что Россия украла у Украины историческое название Русь. «Я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — указал дипломат.
Журова, в свою очередь, отметила, что Украина таким образом «подыгрывает» России, поскольку подобные заявления идут вразрез с политикой Киева, который стремится отказаться от всего русского.
Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке: Русь подразумевает под собой это именно. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?
Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина является преемницей Руси и якобы должна господствовать над Россией. Он также обвинил россиян в «краже» украинской истории.