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11:56, 15 июля 2026Россия

В Госдуме ответили на предложение Украины переименовать страну в Русь

Депутат Журова: Украине придется говорить по-русски, если она хочет называться Русью
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Предложение бывшего министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка по переименованию страны в Русь выгодно России, так как из этого следует обязательство говорить на русском языке. Так на заявление дипломата ответила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Тарасюк заявил, что Россия украла у Украины историческое название Русь. «Я бы предложил название Русь, ведь это наше первоначальное название, которое при Петре I фактически украло Московское царство», — указал дипломат.

Журова, в свою очередь, отметила, что Украина таким образом «подыгрывает» России, поскольку подобные заявления идут вразрез с политикой Киева, который стремится отказаться от всего русского.

Как же это вдруг они Русью назовутся? Это значит говорить на русском языке: Русь подразумевает под собой это именно. Или они будут искать исторические факты, которые будут говорить, что первоначально не было никакого русского языка?

Светлана Журовадепутат Госдумы

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Украина является преемницей Руси и якобы должна господствовать над Россией. Он также обвинил россиян в «краже» украинской истории.

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