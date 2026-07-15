Зеленский учредил новый орден и сразу наградил им фон дер Ляйен

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.
«За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе», — сказано в тексте указа.
Орден Европы был учрежден 15 июля, глава Еврокомиссии стала первым человеком, получившим этот знак отличия.
Ранее стало известно, что фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом. Она рассказала о подготовке инициатив по интеграции ЕС и Украины в оборонной промышленности.