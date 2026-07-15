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11:59, 15 июля 2026Бывший СССР

Зеленский учредил новый орден и сразу наградил им фон дер Ляйен

Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

«За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе», — сказано в тексте указа.

Орден Европы был учрежден 15 июля, глава Еврокомиссии стала первым человеком, получившим этот знак отличия.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом. Она рассказала о подготовке инициатив по интеграции ЕС и Украины в оборонной промышленности.

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