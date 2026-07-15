Зеленский учредил новый орден и сразу наградил им фон дер Ляйен

Зеленский наградил фон дер Ляйен орденом Европы

Украинский лидер Владимир Зеленский наградил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен орденом Европы. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента.

«За выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на обретение полноправного членства в Европейском союзе», — сказано в тексте указа.

Орден Европы был учрежден 15 июля, глава Еврокомиссии стала первым человеком, получившим этот знак отличия.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен прибыла в Киев с очередным визитом. Она рассказала о подготовке инициатив по интеграции ЕС и Украины в оборонной промышленности.