Курс рубля упал

Рубль упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Стоимость доллара в моменте превышала 74 рубля. Курс евро поднимался до 82,53 рубля. Рубль падает на фоне снижения цен на нефть: стоимость майского фьючерса на сырье марки Brent на Лондонской бирже ICE в понедельник к 10:24 по московскому времени опускалась до 31,61 доллара, контракт на нефть WTI с поставкой в мае в начале торгов пробивал отметку в 30 долларов за баррель.

Нефть начала стремительно дешеветь после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ в пятницу, 6 марта. На открытии торгов в следующий понедельник цены на сырье показали самое стремительное падение с 1991 года. Вслед за нефтью рухнули и мировые рынки. Так, американские фондовые индексы 12 марта пережили сильнейшее падение с 1987 года. Для европейских рынков минувшая торговая неделя стала худшей со времен кризиса 2008 года.

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