Самый выгодный актив прошлого года не выдержал паники и обвалился

Курс биткоина, который оказался самым выгодным активом прошлого года, не выдержал общей паники на рынках и обвалился до годового минимума, сообщает криптовалютная биржа Coindesk.

На короткий срок он падал ниже четырех тысяч долларов, после чего в течение 30 минут вернулся выше пяти тысяч. По состоянию на 10:30 по московскому времени он находится на уровне 5,2 тысячи долларов.

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В течение всей недели, несмотря на рекордный за последние годы обвал мировых рынков, главная мировая криптовалюта практически не меняла курс, оставаясь немного ниже 8 тысяч долларов.

Накануне, 12 марта, на биржах США случился крупнейший с 1987 года обвал. Основные индексы обрушились почти на 10 процентов. У S&P 500 было минус 9,51 процента, у NASDAQ — минус 9,43 процента, у Dow Jones — минус 9,99 процента.

Инвесторы начали панически продавать ценные бумаги после того, как в обращении президента США Дональда Трампа не прозвучало каких-либо серьезных обещаний по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса по всему миру.

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