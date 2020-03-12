Из-за ситуации с коронавирусом американские рынки рухнули во второй раз за неделю, причем на этот раз падение сразу после начала торгов оказалось даже более серьезным, свидетельствуют данные площадок.

Торги в соответствии с правилами приостановили на 15 минут. На этот момент индекс S&P 500 упал на 7 процентов, а NASDAQ и Dow Jones — на 7,2 процента.

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В первые минуты после возобновления торгов ситуация не изменилась, но затем началась коррекция. По состоянию на 17:00 по московскому времени у S&P 500 — минус 6,67 процента, у NASDAQ — минус 6,33 процента, у Dow Jones — минус 7,05 процента.

Инвесторы запаниковали после того, как в обращении президента Дональда Трампа не прозвучало каких-либо серьезных обещаний по поддержке экономики.

В первый раз на этой неделе торги на американских биржах приостановили 9 марта, на фоне обрушения нефтяных котировок. Тогда это произошло впервые с момента кризиса 2008 года.

Российские индексы на торгах 12 марта также падают. Мосбиржа снижается в районе 7 процентов, а РТС опустился на 10 процентов. Первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов отказался считать ситуацию паникой и отметил, что правительство готово принять какие-то меры, но пока не видит необходимости.

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