Курс рубля рекордно упал

Курс рубля упал в начале торгов на Московской бирже. Стоимость доллара превысила отметку в 74 рубля, что стало рекордным показателем с марта 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

На пике курс доллара равнялся 74,1 рубля. На момент публикации он составлял 74,01 рубля. Таким образом, рост курса по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 1,4 процента.

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Курс евро также вырос — до 83,58 рубля. Рост составил 1,7 процента.

Индекс Московской биржи снизился на пять процентов — до 2366,83 пункта, на фоне новостей о признании Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии коронавируса пандемией, а также о введении временного запрета на въезд в США для граждан стран Шенгенской зоны.

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