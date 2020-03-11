Доллар превысил отметку в 73 рубля

Стоимость доллара США превысила 73 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 22:07 по московскому времени стоимость одного доллара составляла 73,13 рублей, стоимость евро также поднялась до 82,47 рублей. Последний раз доллар поднимался выше 73 рублей в декабре 2015 года.

11 марта на открытии торгов на Московской бирже курсы доллара и евро также выросли. На тот момент они составляли 71,72 рубля для американской валюты, 81,48 рубля — для европейской.

Курс рубля начал падать вследствие обрушения цен на нефть, которое произошло после развала сделки ОПЕК+ 6 марта. На фоне выхода России из соглашения цена на сырье марки Brent опускалась почти до 30 долларов за баррель. Однако затем стоимость нефти начала отыгрывать падение.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!