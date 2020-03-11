Доллар вырос

Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов на Московской бирже в среду, 11 марта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени стоимость американской валюты поднялась на 0,4 процента, до 71,72 рубля, европейской — на 1,2 процента, до 81,48 рубля.

К 10:08 рубль немного укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты составил 71,61 рубля, евро — 81,27 рубля. Главные российские индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов также росли, прибавив 1,6 и 2,4 процента соответственно.

Накануне торги на Московской бирже открылись резким падением. Причиной стало обрушение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+ 9 марта. На фоне выхода России из соглашения цена на сырье марки Brent опускалась почти до 30 долларов за баррель. Однако затем стоимость нефти начала отыгрывать падение. В начале торгов 11 марта баррель Brent на Лондонской бирже ICE торговался на уровне 39,59 доллара.

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