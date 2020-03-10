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Назван срок восстановления цен на нефть

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Александр Новак
Александр Новак

Министр энергетики России Александр Новак назвал срок восстановления цен на нефть. По его словам, это произойдет в течение нескольких месяцев. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Минэнерго также объяснил развал сделки с ОПЕК. По его словам, на встрече 6 марта обсуждались два сценария. Один, который поддерживала Россия, подразумевал продление действовавших ограничений как минимум на квартал. Второй, который в первую очередь поддерживала Саудовская Аравия, предполагал дальнейшее сокращение добычи.

Как пояснил Новак, вариант Москвы был более мягким в условиях эпидемии коронавируса, которая ударила по спросу на сырье. Он предполагал мониторинг ситуации на рынках во втором квартале и позволил бы сгладить колебания цен. Однако на встрече стороны не смогли достичь соглашения.

В то же время Россия заявила, что продолжит сотрудничество со странами ОПЕК и не-ОПЕК в рамках Хартии сотрудничества стран — производителей нефти, несмотря на развал сделки. «Двери не закрыты», — сказал Новак. По его словам, стороны имеют различные инструменты для регулирования рынка, в том числе сокращение и увеличение добычи нефти, и заявил, что могут достичь новых договоренностей. По его словам, очередные встречи для оценки ситуации на рынке запланированы на май-июнь 2020 года.

Ранее пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявлял, что соглашение с ОПЕК было вредным для России, так как сокращаемые ею объемы добычи нефти замещались мировыми игроками вне соглашения, а участники сделки теряли возможности для собственного развития.

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