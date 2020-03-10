В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.

«Мы не выходили из сделки. Мы выступали за продолжение ее», — отметил источник. По его словам, решение о выходе приняла Саудовская Аравия. Другой высокопоставленный чиновник рассказал, что саудиты хотели использовать эпидемию коронавируса, чтобы переложить больше издержек от сокращения добычи на страны, не входящие в ОПЕК. «Изначально было ясно, что сделка с ОПЕК не навсегда, и вопрос был только в моменте выхода из нее», — отметил собеседник.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия действительно прорабатывала сценарий выхода из сделки ОПЕК+.

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8 марта пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что соглашение стран ОПЕК+ несло вред для России, поскольку сокращаемые объемы замещались мировыми игроками вне соглашения, а участники сделки теряли возможности для развития отрасли.

Переговоры о будущем сделки с участием членов ОПЕК и ряда других добытчиков провалились 6 марта. Участники сделки не смогли договориться из-за позиции России, которая не намерена еще больше сокращать объемы добычи топлива в расчете на дальнейшее снижение цены и готова лишь на продление на текущих условиях. С апреля участники сделки освободятся от обязательств по сокращению добычи.

На фоне провала переговоров стоимость нефти резко упала. Вслед за этим произошел обвал на мировых фондовых рынках.

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