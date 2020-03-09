Эксперты объяснили пользу для России от падения цен на нефть

Наблюдающееся падение цен на нефть уже не находится в прямой зависимости от каких-либо решений, которые принимались или могут приниматься в рамках соглашений ОПЕК, а обусловлены длительным снижением мирового спроса на топливо, уверены ведущие мировые и отечественные аналитики.

Сокращение мирового спроса на нефть более чем на 4 миллиона баррелей в сутки, которое началось еще в феврале 2020 года в связи со снижением потребления нефти в Китае из-за вспышки эпидемии коронавируса, отметили эксперты JP Morgan. Дальнейшая корректировка будет более существенной, когда вирус и сокращение спроса в полной мере затронут США и Европу, потребляющих по 20 и 15 миллионов баррелей в сутки соответственно, уверен старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. «Скоординированные действия стран ОПЕК и ОПЕК+ не могут значительно повлиять на фундаментальные факторы рынка. Мировой спрос сокращается под влиянием коронавируса, что оказывает давление на цены», — убежден эксперт.

При этом влияние политики ОПЕК на мировые котировки уже не столь очевидно. Все большее воздействие на мировой рынок оказывают фундаментальные факторы — глобальный экономический цикл, рост крупнейших экономик мира (в частности, таких, как Китай), эпидемии и санкционное давление.

Цены на нефть формируются на фьючерсных рынках, на которых доля физической нефти, то есть поставочных контрактов, варьируется от 5 до 10 процентов. Все остальное — это так называемая «бумажная нефть», то есть спекулятивные бумаги, текущие котировки которых зависят от политики Федеральной резервной системы США (ФРС), регулирующей цену и объемы долларовой массы на спекулятивных рынках и, в первую очередь, на нефтяном.

Эксперты WMT Consult считают, что сейчас для России хороший момент, чтобы выйти из соглашения ОПЕК+ так как переизбыток предложения сложился в настоящее время только в сегменте легкой нефти — ее добывают практически все члены ОПЕК и крупнейшие неприсоединившиеся нефтеэкспортеры, включая США, Норвегию, Бразилию и Мексику. А вот с тяжелой, сернистой нефтью ситуация прямо противоположная. После того как из-за американских санкций практически прекратились поставки из Ирана и Венесуэлы, в этом сегменте рынка образовался дефицит. Поэтому сейчас главный и практически единственный поставщик тяжелых сортов — Россия.

Еще одни аргумент «за» выход из сделки — текущая слабость финансовых рынков. В реальности, где единственная цена, которая имеет значение — это последняя зафиксированная, последнее слово будет за тем, кто добывает самый маржинальный баррель нефти, уверены в WMT Consult.

На протяжении уже более трех лет президент США Дональд Трамп поддерживает свою политику «Энергетического доминирования», направляя триллионы долларов на наращивание добычи внутри страны до текущих неустойчивых уровней. Но все эти усилия напрасны, поскольку затраты на баррель американской сланцевой нефти выше, чем предельная цена, особенно в условиях, когда все другие цены снижаются. Простая, прямолинейная экономика. Дальнейшее снижение цены ставит крест на американском сланцевом буме.

Россия — нефтедобытчик с одним из самых низких показателей затрат в мире. Даже после уплаты налогов затраты отечественных нефтяных компаний намного ниже, ближе к точке безубыточности в 20 долларов за баррель — чем у кого-либо еще в мире, если принять во внимание внешние издержки.

У нефтяников Саудовской Аравии затраты на добычу сопоставимы, но, если учесть значительные бюджетные потребности, цифры будут уже не так близки: в совокупности Эр-Рияд тратит порядка 85 долларов на баррель, что многократно выше, чем в России.

Судьба мировых цен на нефть обсуждалась 6 марта в Вене, где участники сделки ОПЕК+ пытались договориться о совместных действиях на фоне распространения коронавирусной инфекции и ее влияния на мировую экономику. Москва и Эр-Рияд заняли по этому вопросу противоположные позиции: российская сторона предлагала сохранить действующие условия сделки (сокращение добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки) еще на квартал, а саудовская — увеличить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года.