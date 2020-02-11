Эксперты объяснили необходимость госстимулирования нефтяной отрасли

Российская нефтяная отрасль, являющаяся одной из ведущих в развитии экономики и требующая внушительных инвестиций, по мнению экспертов, нуждается в господдержке, чтобы быть конкурентоспособной на мировом рынке. Речь в первую очередь идет об изменении подхода к налогообложению.

По мнению директора Центра политической информации Алексея Мухина, чтобы у российской нефтяной отрасли были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, ей необходимо обеспечить государственное стимулирование. «Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений. Речь о таймырских месторождениях с прямым каналом сбыта по северному морскому пути и колоссальной ресурсной базой. Российские нефтяники давно уже связывают большие надежды с этими месторождениями, однако следует понимать, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов им не найти. Ведь добыча в этом регионе – это не только буровые установки и промысловые объекты, это — морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса — сложная и очень дорогая инфраструктура и техника», — говорит эксперт. К тому же, добавляет он, нельзя забывать, что добиться здесь приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом.

«Такие проекты требуют колоссальных инвестиций и серьезной государственной поддержки, — отмечает старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов. — И это никакие не льготы! Это — стимулы, которые позволят компаниям построить необходимую сложную инфраструктуру. Это - обязательства перед государством по реализации самого важного и амбициозного проекта для мировой нефтегазовой отрасли. Проекта, который может стать основой для развития российской экономики. Смешно рассуждать о преференциях, когда перед вами белая пустыня, которую предстоит освоить. Налоговые стимулы — это единственная возможность работать в регионе».

После введения рационального налогового режима Россия сможет приступить к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Это, по его словам, будет иметь значительный мультипликативный эффект для национальной экономики. По оценкам независимых экспертов (компании KPMG) эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 триллионов рублей до 2038 года, дав импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение, уверен эксперт.

«В случае с Ванкорским кластером и формирующемся на его основе сверкластером, который будет создан в рамках проекта «Восток ойл», работает единый хозяйственный комплекс, — говорит директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев. — Этот комплекс далеко не полностью расположен за полярным кругом, но это - единый механизм, единый экономический организм, который нельзя разрывать. И в отношении этого комплекса в целом должны действовать одинаковые условия хозяйственной деятельности».

Малые города региона сегодня пребывают в плачевном состоянии, а реальное восстановление инфраструктуры возможно только в том случае, если система налогообложения будет приведена в соответствие с условиями хозяйственной деятельности в регионе, считает эксперт. «Если с нефтяников начнут брать налоги с момента начала строительства, то они никогда ничего не построят, это совершенно очевидно. Когда вы строите базу на Марсе, то рассчитывать на то, что вы при этом еще и будете платить какие-то налоги — по меньшей мере, наивно, если не сказать глупо. Только если создать нормальные налоговые и регуляторные условия, начнется реальное современное освоение таймырских месторождений, которое может дать гигантские прибыли нашей стране. В ближайшие годы этот кластер должен загрузить Северный морской путь товарами», — отмечает эксперт.

«Сейчас мы постоянно слышим разговоры об окончании эры углеводородов, о том, что запасы, в том числе и в России истощаются, — говорит старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов. — Однако это совсем не так. Ведущие отраслевые эксперты осознают, что главная надежда углеводородной энергетики, стратегическая перспектива мировой отрасли — это циклопические запасы российского Севера». Проект «Роснефти» по созданию суперкластера на Таймыре — это, по мнению эксперта, возможность вновь совершить прорыв, реализовать новый глобальный проект, сопоставимый по масштабу с освоением Западной Сибири. «Его реализация потребует сверхсовременных технологий, создания сложной инфраструктуры. Но, думается, и в этом случае ставка будет оправдана. Уже сейчас в рекордные сроки на Дальнем Востоке создана судоверфь, позволяющая строить гигантские танкеры и ледоколы нового типа, которые обеспечат транспортировку углеводородов из новой нефтяной провинции, — продолжает он. — А освоение этой провинции может стать самым важным и амбициозным проектом для мировой нефтегазовой отрасли».

