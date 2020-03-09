Россия признала существование плана по разрыву нефтяной сделки

Россия действительно прорабатывала сценарий выхода из сделки ОПЕК+, заявил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности отечественной экономики. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По словам Новака, на переговорах участников соглашения ОПЕК+ в марте Москва предлагала сохранить договоренности о сокращении добычи нефти на действующих условиях как минимум до конца второго квартала текущего года, чтобы «лучше понять ситуацию с влиянием коронавируса на мировую экономику и спрос на нефть». Таким образом министр подтвердил поступавшую ранее неофициальную информацию о предложении российской стороны на переговорах в Вене и существование плана по разрыву нефтяной сделки. Решение о наращивании добычи и борьбе за долю рынка принял сам картель, утверждает чиновник.

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Текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза, подчеркнул глава Минэнерго. «Правительство будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе», — заверил Новак.

В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами. Такую позицию ранее обозначили и в пресс-службе Минфина.

По данным источников, в ходе переговоров мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене представители Саудовской Аравии предлагали при продлении нефтяной сделки углубить сокращение добычи на 1,2–1,5 миллиона баррелей в сутки, что оказалось больше рекомендованных техническим комитетом параметров в 0,6–1 миллиона баррелей. Россия же, как сообщало агентство Bloomberg, была готова обсуждать продление соглашения на текущих условиях до конца года и в итоге предложила продлить его до лета. В итоге сторонам не удалось договориться, и с апреля участники сделки освободятся от обязательств по сокращению добычи.

На фоне провала переговоров стоимость нефти резко упала. Вслед за этим произошел обвал на мировых фондовых рынках.

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